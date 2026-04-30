Agro Aversano da Regione via al piano di rilancio | rigenerazione urbana e recupero ecosistemi

La Regione Campania ha annunciato l’avvio di un piano per il rilancio dell’Agro Aversano, con interventi che prevedono la rigenerazione urbana e il recupero degli ecosistemi. Il progetto mira a migliorare l’area attraverso interventi strutturali e ambientali, coinvolgendo diverse risorse pubbliche e private. L’obiettivo è favorire uno sviluppo più sostenibile, con attenzione alla tutela del territorio e alla riqualificazione degli spazi urbani.

La Regione Campania avvia un piano strutturato per il rilancio dell’Agro Aversano, puntando su rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e recupero degli ecosistemi. Con l’approvazione in Giunta del Programma Integrato di Valorizzazione (PIV), prende forma un percorso che coinvolge un’area vasta e strategica del territorio. Il piano individua come area target i Comuni di Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta e Villa di Briano. Contestualmente viene definito anche...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Agro Aversano, da Regione via al piano di rilancio: rigenerazione urbana e recupero ecosistemi Notizie correlate Maiori accelera sulla casa e sulla rigenerazione urbana: al via il piano di recupero dei centri e nuclei storiciMaiori apre una nuova fase della sua pianificazione urbana e chiama la comunità a diventarne protagonista. Rigenerazione urbana: il piano per far tornare i giovani in centroL’assessore Burgazzi ha illustrato a Benevento la strategia cremonese per il rilancio del nucleo urbano storico, presentando il piano denominato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Questura di Caserta incontra gli studenti, si parte da Casal di Principe; AVERSA. C’è una bomba: scatta l’allarme al Tribunale di Napoli Nord. Sul posto gli artificieri; Mobilità e lavoro, partono ufficialmente a Mondragone le Linee Lavoro di Su.Pr.Eme. 2 |; VinItaly 2026: alla scoperta di alcune eccellenze campane presenti alla fiera | inItaly | True Italian Experience. Campania. Cgil, Uil e Ugil: Preoccupazione per stop attività del Centro Agro-AversanoLa revoca delle autorizzazioni sanitarie alla struttura riabilitativa è stata decisa a causa di difformità urbanistiche/edilizie. Rischi per la salute dei pazienti e problemi occupazionali per gli ... quotidianosanita.it Fragole sotto attacco nell’agro aversano, Coldiretti Caserta lancia l’allarme ragnetto rossoLa coltivazioni di fragole in serra dell’agro-aversano messe in pericolo dall’attacco del ragnetto rosso. Sono tanti i coltivatori che in questi giorni stanno facendo i conti con questo parassita che ... ilmattino.it https://casertaweb.com/notizie/mobilita-e-lavoro-partono-ufficialmente-a-mondragone-le-linee-lavoro-di-su-pr-eme-2/ Due bus da 50 posti per collegare il Litorale Domitio e l’Agro Aversano, con hub strategico a Villa Literno. Un servizio pensato per i lavoratori - facebook.com facebook