Unione europea | il Montenegro a un passo dal patto di adesione

Il Montenegro, candidato all’adesione all’Unione europea dal 2010, si trova ora a un passo dal firmare il patto di adesione. L’Ucraina non è l’unico Paese in attesa di entrare nel blocco, e negli ultimi tempi si sono registrati sviluppi importanti riguardo alla possibile integrazione del Montenegro. La questione è al centro di discussioni tra le istituzioni europee e le autorità del Paese balcanico.

L’Ucraina non è l’unico Paese in attesa di entrare a far parte del blocco dell’Unione europea. Il Montenegro risulta essere candidato all’adesione dal 2010 e, ad oggi, sembra ci siano sviluppi significativi. Gli ambasciatori degli Stati membri, infatti, hanno deciso di istituire un «gruppo di lavoro ad hoc» affinché sia possibile iniziare la stesura di un patto di adesione. Il presidente del Consiglio europea, António Costa, ha definito gli ultimi sviluppi come «un grande passo verso l’adesione all’Unione europea» per il Montenegro. In aggiunta, durante il Comitato consultivo misto (CCM) tenutosi a Podgorica, il ministro degli Affari europei Maida Gorcevic ha dichiarato che la chiusura dei capitolo negoziali e la stesura di un patto di adesione si traducono nell’«ultimo giro di una maratona di quattordici anni sul cammino verso l’UE».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Unione europea: il Montenegro a un passo dal patto di adesione Notizie correlate Adesione alla rottamazione quinquies, Confesercenti: "Dal Patto per il commercio un primo risultato concreto"Il presidente Aloisio: "Adesso però bisogna andare avanti, affrontando con la stessa concretezza gli altri temi aperti per il commercio e le piccole... Leggi anche: Unione Europea-Unione Africana, nasce il partenariato sulla sanità Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Montenegro si avvicina all'adesione all'Unione europea; Costa, 'congratulazione al Montenegro, passo verso l'adesione all'Ue'; Allargamento, i leader UE provano a far partire l’iter di adesione dell’Ucraina; Testare l’articolo 5 dell’UE. Unione europea: il Montenegro a un passo dal patto di adesioneL’Ucraina non è l’unico Paese in attesa di entrare a far parte del blocco ... msn.com Il Montenegro si avvicina all'adesione all'Unione europeaIl Montenegro, candidato all'adesione all'Ue dal 2010, spera di diventare il 28° membro dell'Unione europea entro il 2028 View on euronews ... msn.com Un anziano con la bandiera dell'Ucraina e quella dell'Unione Europea è stato allontanato dagli organizzatori della manifestazione del 25 aprile a Bologna. I militanti della Rete dei Comunisti e dell'organizzazione giovanile comunista Cambiare Rotta hanno ag - facebook.com facebook Un anziano con la bandiera dell' #Ucraina e quella dell'Unione Europea è stato allontanato dagli organizzatori della manifestazione del 25 aprile a Bologna. Questa è la idea di democrazia di una certa parte politica. Parlano di libertà e cantano “bella ciao", m x.com