Il governo ha messo a disposizione 120 milioni di euro, stanziati da Ismea, per aiutare i giovani interessati ad acquistare terreni agricoli. La misura prevede che i fondi vengano erogati entro giugno 2026. La somma è destinata a sostenere le nuove generazioni che desiderano entrare nel settore agricolo attraverso l’acquisto di terreni. La cifra rappresenta un sostegno diretto per chi intende avviare o consolidare un’attività agricola.

? Cosa sapere Ismea stanzia 120 milioni di euro per l'acquisto di terreni agricoli entro giugno 2026.. Il bando finanzia fino al 100% del costo per giovani imprenditori sotto i 41 anni.. Ismea ha messo in campo 120 milioni di euro per il bando Generazione Terra, una misura che punta a rivoluzionare l’accesso alla proprietà fondiaria per i giovani professionisti del settore agricolo entro il 19 giugno 2026. La finestra temporale per presentare le istanze è già aperta da diverse settimane, precisamente dal 22 aprile scorso, e offre un’opportunità senza precedenti vuole investire nella terra. La dotazione finanziaria complessiva stanziata per...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura: 120 milioni per i giovani che vogliono comprare terra

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

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