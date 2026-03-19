Nel 2026 riparte “Generazione Terra”, il programma di sostegno ai giovani agricoltori promosso da Ismea. Per l’occasione sono stati stanziati 120 milioni di euro destinati a favorire l’accesso alle terre e alle risorse agricole da parte dei giovani che vogliono iniziare un’attività nel settore. La decisione è stata annunciata a Roma in data 19 marzo.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Riparte nel 2026 “Generazione Terra”, lo strumento fondiario promosso da Ismea, in linea con la strategia del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per favorire l'accesso alla terra da parte delle nuove generazioni e sostenere il ricambio generazionale in agricoltura. Il via libera all'avvio della misura è stato deliberato ieri dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto. La misura, che finanzia fino al 100% l'acquisto di terreni agricoli, è rivolta agli under 41 già attivi nel settore agricolo, che intendono ampliare la propria azienda, e a giovani startupper che desiderano avviare una nuova attività imprenditoriale in agricoltura, sia con esperienza sia in possesso di adeguati titoli di studio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ismea, riparte 'Generazione Terra', 120 mln per giovani agricoltori nel 2026

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