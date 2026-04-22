Agricoltura | 120 milioni per i giovani terreno pagato al 100%

Alle ore 12:00 di oggi è stato annunciato un fondo di 120 milioni di euro destinato a giovani agricoltori. La somma è finalizzata a favorire l’acquisto di terreni agricoli, con l’obiettivo di sostenere le nuove generazioni nel settore. Il finanziamento prevede che i terreni siano pagati al 100%, offrendo così un sostegno concreto per l’ingresso nel mondo agricolo.

Un fondo da 120 milioni di euro è stato messo a disposizione oggi, alle ore 12:00, per sostenere l’acquisto di terreni agricoli da parte delle nuove generazioni. La misura, denominata Generazione Terra e gestita da Ismea, mira a dare impulso al ricambio generazionale nel settore primario seguendo le direttive strategiche del Masaf. Il bando si rivolge a due categorie specifiche di soggetti che vogliono investire nella terra. Da un lato ci sono i giovani imprenditori agricoli con un’età non superiore ai 41 anni che hanno l’obiettivo di consolidare la propria attività o aumentarne la superficie produttiva. Dall’altro lato, invece, la chiamata...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura: 120 milioni per i giovani, terreno pagato al 100% Notizie correlate Agricoltura, dalla Regione quasi 100 milioni per il ricambio generazionale: ecco i bandi per giovani e nonPubblicate le graduatorie provvisorie relative agli interventi per l'avvio di nuove attività. Sicilia, agricoltura, bando da 100 milioni: «Al fianco delle aziende agricole che investono»Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole siciliane è la finalità del nuovo bando pubblicato dal Dipartimento regionale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al via domani le domande per Generazione Terra, il bando ISMEA da 120 milioni per i giovani agricoltori; Agricoltura: aperta misura 'Generazione Terra' di Ismea, 120 milioni a giovani per acquisto terreni; Generazione Terra 2026: domande per acquisto di terreni da parte di under 41; Agricoltura, via libera al finanziamento di tutte le domande per la produzione a basso impatto ambientale. Riparte Generazione terra di Ismea, 120 milioni per giovani agricoltori- Con una dotazione di 120 milioni di euro riparte 'Generazione Terra', strumento fondiario promosso da Ismea in linea con la strategia del ministero dell'Agricoltura, per favorire l'accesso alla ... ansa.it Agricoltura: Zannier, un milione per tre bandi strategiciLa Giunta approva tre misure del Programma valore agricoltura 2026 per orticoltura, vivaismo viticolo, coltivazioni innovative e filiera pataticola Udine, 17 apr - Con tre bandi, la ... ilgazzettino.it Verifiche contro il lavoro nero in agricoltura nella provincia di Pordenone da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro. Sospesa l'attività in due aziende a Valvasone-Arzene e San Martino al Tagliamento. facebook Copagri: “Serve dialogo sull’agricoltura, inaccettabile il silenzio dell’Assessorato” x.com