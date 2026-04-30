L’ASReM ha pubblicato un bando interno per la nomina di un nuovo responsabile della Medicina Interna presso l’ospedale di Agnone. La delibera 697 è stata adottata con l’obiettivo di assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie nel presidio dell’Alto Molise. La selezione riguarda direttamente il personale interno dell’azienda sanitaria. La procedura di scelta si svolge secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

? Cosa sapere L'ASReM ha aperto un bando interno per la direzione di medicina interna ad Agnone.. La delibera 697 mira a garantire la continuità assistenziale nel presidio dell'Alto Molise.. Il direttore generale Di Santo ha firmato la delibera numero 697 il 27 aprile 2026 per coprire la posizione di direzione della medicina interna all’ospedale di Agnone tramite un avviso interno dell’ASReM. La gestione dei vertici sanitari nell’area alto-molisana si muove verso una nuova fase organizzativa. Con il provvedimento sottoscritto dalla Direzione Generale, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha dato il via alla ricerca di una guida per la Struttura Complessa di Medicina Interna del presidio ospedaliero di Agnone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agnone, l’ASReM cerca un nuovo capo per la Medicina Interna

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