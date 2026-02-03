Un nuovo ecografo per l' ospedale | la donazione benefica per la Medicina Interna

Ieri mattina all’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna si è tenuta una cerimonia per ringraziare Cesare Vandini, che ha donato un ecografo portatile alla Medicina Interna 2. La donazione permette di migliorare le diagnosi e le visite, rendendo più semplice il lavoro dei medici e più rapido l’aiuto ai pazienti. La sala è stata piena di colleghi e rappresentanti dell’ospedale, tutti pronti a riconoscere l’impegno di Vandini. Ora l’attrezzatura sarà subito operativa, con

Si è svolta nella giornata di ieri, lunedì, presso l'Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un ecografo portatile a favore della Medicina Interna 2, resa possibile grazie a Cesare Vandini. L'ecografo rappresenta uno strumento di utilità.

