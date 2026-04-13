Due giovani sono stati arrestati a Napoli, in viale Kennedy, dopo una rapina avvenuta in una discoteca. La Polizia di Stato ha fermato un ragazzo di 19 anni e un altro di 22, entrambi residenti a San Giorgio a Cremano e già noti alle forze dell’ordine. Durante l’intervento, sono stati trovati e sequestrati oggetti riconducibili alla rapina, e si indaga sulle modalità dell’aggressione che ha portato al furto di una collanina.

Serata di paura a viale Kennedy a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due giovani, un 19enne e un 22enne di San Giorgio a Cremano, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato all’interno di un locale dove era in corso una serata danzante. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero preso di mira una vittima, colpendola violentemente al volto prima di strapparle una collanina d’oro e darsi alla fuga. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente su disposizione della Centrale Operativa, a seguito di diverse segnalazioni di furti nella zona.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, rapina in discoteca: picchiato e derubato della collanina, arrestati due giovani

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