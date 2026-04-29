Giovane aggredito e derubato a bordo del bus | strappata la collanina che aveva al collo

Oggi, mercoledì 29 aprile, intorno alle 13, un giovane è stato aggredito e derubato sulla linea 5 dell’autobus. Durante l’aggressione, gli è stata strappata la collanina che portava al collo. L’episodio si è verificato in città, senza che siano stati ancora resi noti dettagli sulle modalità dell’aggressione o eventuali responsabili. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Ancora un episodio di violenza ai danni di un giovane in città. L’ultimo caso si è verificato oggi, mercoledì 29 aprile, intorno alle ore 13 a bordo dell’autobus linea 5, dove un ragazzo è stato aggredito e derubato della collanina che portava al collo. Secondo quanto riferito dalla madre della.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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