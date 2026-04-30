Aggressione in supermercato | tre minorenni feriscono un esercente

Lunedì 27 aprile, tre minorenni hanno aggredito un esercente in un supermercato di Mignagola di Carbonera. Durante l’incidente, il proprietario del negozio è rimasto ferito. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle motivazioni dell’aggressione o sulle condizioni dell’esercente.

? Cosa sapere Tre minorenni aggrediscono Giovanni Galletti a Mignagola di Carbonera lunedì 27 aprile.. I ragazzi hanno anche danneggiato con una chiave inglese la vetrina del supermercato.. Lunedì 27 aprile, intorno alle 16:00, Giovanni Galletti è finito in ospedale con il naso rotto dopo essere stato preso a pugni da tre minorenni a Mignagola di Carbonera, all’interno del supermercato dove gestisce la sua attività. La cronaca di questo lunedì pomeriggio racconta un episodio che ha lasciato il posto sbalordito e amareggiato. Tutto è iniziato quando uno dei tre ragazzi coinvolti, che in mattinata si era già scatenato presso il centro di medicina Salus provocando danni nella sala d’attesa per l’attesa di una visita, è entrato nell’atrio del supermercato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aggressione in supermercato: tre minorenni feriscono un esercente Notizie correlate Aggressione omofoba in centro a Roma, tre minorenni nei guai (video)AGI - Obbligo di permanenza in casa, con divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni. Roma: aggressione omofoba del 14 settembre, misure cautelari per tre minorenniTre 17enni sottoposti a misure cautelari per aggressione omofoba a Roma: i dettagli dell'operazione e le conseguenze per la vittima. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Baby gang all'assalto della tabaccheria, titolare preso a pugni: naso rotto; Avellino, pestaggio nel supermercato: identificati i tre aggressori; Violenta aggressione al Pam di via Porcellaga; Architetto pestato in Via Tagliamento, individuati i tre aggressori di Nello Malinconico. Avellino, aggressione nel parcheggio del supermercato: identificati i tre aggressoriAggressione nel parcheggio supermercato di via Tagliamento: individuati i tre aggressori di Nello Malinconico. Gli agenti hanno sequestrato anche del materiale che sarà – nei prossimi giorni – sottopo ... irpiniaoggi.it Raid contro Malinconico, una persona indagata e tre sospettati per l’aggressioneAVELLINO- La svolta nelle indagini di Polizia e Procura sul brutale pestaggio dell’architetto Nello Malinconico, avvenuto nella prima serata del giovedì santo nel parcheggio di un supermercato di Via ... irpinianews.it Aizza il cane contro una ragazza durante una lite in strada: la scena finisce in un video e porta a un’accusa pesante. A Porto Cesareo due minorenni sono state denunciate per tentato omicidio dopo l’aggressione con il Rottweiler di famiglia: il ruolo dell’animal - facebook.com facebook Casalecchio, sassi e spray urticante: ragazzini in fuga sul treno dopo l’aggressione a tre coetanei x.com