Aggressione in supermercato | tre minorenni feriscono un esercente

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 aprile, tre minorenni hanno aggredito un esercente in un supermercato di Mignagola di Carbonera. Durante l’incidente, il proprietario del negozio è rimasto ferito. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle motivazioni dell’aggressione o sulle condizioni dell’esercente.

? Cosa sapere Tre minorenni aggrediscono Giovanni Galletti a Mignagola di Carbonera lunedì 27 aprile.. I ragazzi hanno anche danneggiato con una chiave inglese la vetrina del supermercato.. Lunedì 27 aprile, intorno alle 16:00, Giovanni Galletti è finito in ospedale con il naso rotto dopo essere stato preso a pugni da tre minorenni a Mignagola di Carbonera, all’interno del supermercato dove gestisce la sua attività. La cronaca di questo lunedì pomeriggio racconta un episodio che ha lasciato il posto sbalordito e amareggiato. Tutto è iniziato quando uno dei tre ragazzi coinvolti, che in mattinata si era già scatenato presso il centro di medicina Salus provocando danni nella sala d’attesa per l’attesa di una visita, è entrato nell’atrio del supermercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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