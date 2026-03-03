Roma | aggressione omofoba del 14 settembre misure cautelari per tre minorenni

A Roma, il 14 settembre 2025, tre minorenni di 17 anni sono stati coinvolti in un'aggressione omofoba avvenuta in Corso Vittorio Emanuele II. Per loro sono state adottate misure cautelari di permanenza in casa. Le autorità hanno disposto queste misure in seguito agli accertamenti sull'incidente. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sulla tutela delle persone vittime di discriminazioni.

Tre 17enni sottoposti a misure cautelari per aggressione omofoba a Roma: i dettagli dell'operazione e le conseguenze per la vittima. Sono scattate le misure cautelari della permanenza in casa per tre 17enni ritenuti responsabili dell'aggressione omofoba avvenuta nella notte del 14 settembre 2025 in Corso Vittorio Emanuele II, a Roma. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri del Comando stazione Roma Piazza Farnese. Il provvedimento, emesso il 20 febbraio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni, arriva al termine di un'articolata attività investigativa. I tre giovani erano già stati identificati e denunciati a piede libero dai carabinieri.