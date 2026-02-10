La Fillea Cgil Calabria denuncia un aumento di irregolarità nei cantieri di Vibo Valentia. Le aziende edili continuano a operare senza rispettare le regole, mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori. La situazione è diventata troppo grave per essere ignorata.

Edilizia in Calabria: L’ombra dell’illegalità sui cantieri di Vibo Valentia. La provincia di Vibo Valentia si trova al centro di un’emergenza silenziosa, un’escalation di irregolarità che affligge il settore edile e minaccia la sicurezza dei lavoratori. I recenti controlli, come riportato dalla Fillea Cgil Calabria, hanno svelato una realtà sconcertante: sette imprese su otto risultano irregolari, un dato che dipinge un quadro di profonda criticità e di un deficit strutturale che sembra ormai radicato nel tessuto economico locale. La situazione, lungi dall’essere un episodio isolato, si configura come una vera e propria piaga che richiede interventi urgenti e mirati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vibo Valentia Edilizia

Vibo Valentia si prepara a ospitare un importante evento europeo, ponendo la Calabria al centro di un dialogo internazionale su idee, diritti e partecipazione giovanile.

La provincia di Vibo Valentia, situata sulla Calabria Tirrenica, è un vero e proprio tesoro di bellezze naturali e culturali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vibo Valentia Edilizia

Argomenti discussi: Confapi: Industria edilizia in ripresa, ma pesano i mancati pagamenti; Costruiamo anche sicurezza, Ance Vibo illustra al questore il progetto ideato dopo la tragedia di Crans-Montana e rivolto ai ragazzi · ilvibonese.it; Operai e impiegati sempre più anziani: il 35% supera i cinquant'anni; Stefanaconi, commissariamento prorogato per altri sei mesi: pesa l’ombra della ’ndrangheta.

Edilizia a Vibo Valentia, Fillea Cgil Calabria alza la voce: Sette imprese su otto sono irregolariI recenti controlli nei cantieri della provincia di Vibo Valentia confermano l'allarme lanciato dalla Fillea Cgil Calabria: quasi la totalità delle imprese ispezionate presenta gravi irregolarità. cosenzapost.it

Vibo Valentia, blitz del Nucleo ispettorato del Lavoro dei carabinieri in numerosi cantieri ediliVIBO VALENTIA I Carabinieri del Nucleo Operativo Tutela Lavoro di Napoli e del NIL di Vibo Valentia, coadiuvati dai militari delle Stazioni Carabinieri di Spilinga, Zungri e Pizzo, hanno svolto una se ... corrieredellacalabria.it

ROAN Vibo Valentia: Sequestro di circa 22 kg di “Novellame” - https://www.ilmetropolitano.it/2026/02/09/roan-vibo-valentia-sequestro-di-circa-22-kg-di-novellame/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook