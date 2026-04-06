Durante la Pasquetta, i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno organizzato un’operazione con elicotteri e numerosi interventi sul territorio, coinvolgendo sia il litorale che le zone delle Serre Vibonesi. L’obiettivo è stato assicurare il rispetto delle norme e prevenire eventuali criticità, attraverso un’azione coordinata e capillare di controllo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali incidenti o interventi specifici.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno coordinato un piano di sorveglianza intensivo tra il litorale e le Serre Vibonesi per garantire la sicurezza durante la Pasquetta. L’operazione ha il coinvolgimento attivo delle Stazioni locali e dei nuclei Radiomobili, che hanno presidiato capillarmente il territorio. Per monitorare dall’alto i punti con la maggiore concentrazione di persone, è stato impiegato un velivolo Augusta Westland 412, messo a disposizione dall’8° Nucleo Elicotteri. Sicurezza stradale e tutela degli spazi comuni. Lungo le direttrici viarie principali, le forze dell’ordine hanno concentrato gli sforzi sulla prevenzione di incidenti, effettuando verifiche mirate con l’uso dell’etilometro per contrastare i pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vibo Valentia: elicotteri e blitz per una Pasquetta sicura

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