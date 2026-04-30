Aggredito perché strappava manifesti per Ramelli denunciati quattro estremisti di destra

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito un individuo mentre stava rimuovendo manifesti dedicati a una figura storica. Le autorità hanno identificato i responsabili durante le indagini e hanno notificato loro le accuse di lesioni e percosse. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove l’individuo è stato colpito durante l’operazione di rimozione dei cartelli.

Sono stati individuati dai carabinieri e denunciati per lesioni e percosse quattro militanti di estrema destra ritenuti responsabili di aver aggredito un 33enne sorpreso a staccare a Milano alcuni manifesti riguardanti la commemorazione del 51esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da alcuni aderenti alla sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Saluti romani al termine del corteo dell’ultradestra milanese per Ramelli (Ansa). L’aggressione si è verificata nella zona di via Aselli, dove era prevista la partenza della parata in onore di Ramelli. L’uomo colpito con calci e pugni era stato poi trasportato in codice verde in ospedale con ferite lievi.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Aggredito perché strappava manifesti per Ramelli, denunciati quattro estremisti di destra Notizie correlate Milano, aggredito perché strappava manifesti di Ramelli: denunciati 4 militanti di estrema destraStava strappando alcuni manifesti riguardanti la commemorazione del cinquantunesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, il giovane del Fronte... Pestato a sangue per aver strappato manifesti per Ramelli: denunciati quattro estremistiQuattro militanti di estrema destra già noti alle forze dell’ordine sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e percosse. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, 33enne aggredito a Milano; Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) se l'è andata a cercare; Strappa i manifesti per l'anniversario della morte di Ramelli, 33enne aggredito; Milano, stacca i manifesti di Ramelli: 33enne picchiato da militanti di estrema destra. De Corato: Ha voluto andarsele a prendere. Poi precisa: No alla violenza. Aggredito perché strappa i manifesti per Ramelli a Milano, FdI: Se l'è cercata«L'aggressione avvenuta ieri sera è un fatto grave e inaccettabile». Lo dice in una nota Alessandro Capelli, segretario metropolitano del Partito ... gazzettadelsud.it Aggredito perché strappa manifesti di Ramelli, denunciati 4 di estrema destraI carabinieri hanno individuato e denunciato quattro persone accusate di aver aggredito l'altra notte a Milano un 33enne italiano, sorpreso a staccare alcuni manifesti riguardanti la commemorazione de ... quotidiano.net Aggredito perché strappa i manifesti di Ramelli, denunciati 4 militanti di estrema destra. Sono accusati di lesioni e percosse, tutti hanno precedenti specifici #ANSA - facebook.com facebook Piena solidarietà al ragazzo aggredito ieri notte dai fascisti a Milano. Quella che si terrà questa sera, come ogni anno, non è una semplice commemorazione per la tragica morte di Sergio #Ramelli, ma una vergognosa manifestazione neofascista. Vedrete, anc x.com