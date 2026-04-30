Aggredita per il fazzoletto dell’Anpi | il perdono della vittima

Il 25 aprile, nel Parco Schuster, una donna è stata ferita da colpi d'arma da fuoco in un episodio che ha suscitato molta attenzione. La vittima, identità non divulgata, ha subito l'aggressione mentre portava un fazzoletto dell’Anpi. Tre giorni dopo, durante un'intervista, ha dichiarato di provare compassione per il giovane che l'ha colpita, senza apparire rancorosa nei confronti di chi le ha fatto del male.

? Cosa sapere Rossana Gabrieli colpita da colpi d'arma da fuoco il 25 aprile nel Parco Schuster.. La vittima esprime compassione per il giovane aggressore durante l'intervista del 29 aprile.. Rossana Gabrieli è stata colpita da colpi d’arma da fuoco nel Parco Schuster di Roma il 25 aprile, mentre indossava un fazzoletto dell’Anpi al collo insieme al suo compagno. L’aggressione, avvenuta in una giornata di forte significato civile, ha lasciato la donna ferita e ha scosso l’opinione pubblica per la natura del gesto. Durante l’intervista rilasciata il 29 aprile, la vittima ha espresso un sentimento che trascende la rabbia immediata per il dolore subito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aggredita per il fazzoletto dell’Anpi: il perdono della vittima Notizie correlate Verso il 25 aprile: il fazzoletto dell'Anpi donato alla Provincia di ParmaL’Anpi provinciale di Parma ha donato il fazzoletto partigiano alla Provincia di Parma. Braga in Aula con il fazzoletto dell'Anpi, 25 aprile divisivo per chi ha nostalgie"Dobbiamo difendere la nostra Costituzione e la nostra democrazia anche da una parte della destra che oggi governa ma ancora non riesce a fare i...