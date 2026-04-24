Braga in Aula con il fazzoletto dell' Anpi 25 aprile divisivo per chi ha nostalgie

In aula, Braga ha indossato un fazzoletto dell'Anpi durante le celebrazioni del 25 aprile, una giornata che ha suscitato reazioni diverse. Le sue parole hanno sottolineato la necessità di difendere la Costituzione e la democrazia, criticando una parte della destra al governo che, secondo quanto detto, fatica a riconoscere la propria storia antifascista. La giornata è stata descritta come divisiva per chi prova nostalgie di epoche passate.

"Dobbiamo difendere la nostra Costituzione e la nostra democrazia anche da una parte della destra che oggi governa ma ancora non riesce a fare i conti con la storia e dirsi chiaramente antifascista perchè il 25 aprile è divisivo solo per chi ha nostalgie che noi non accetteremo mai. Ma oggi ancora una volta sentiamo il bisogno di dire grazie a chi 81 anni fa decise di scegliere, migliaia di donne e uomini che non ebbero paura di scegliere da che parte stare. Ricordare la resistenza significa capire che la democrazia si conquista ogni giorno, Viva la resistenza, l'Italia libera, la Repubblica ed il 25 aprile". Lo afferma la capogruppo del Pd Chiara Braga intervenendo nell'aula della Camera con il fazzoletto dell' Anpi al collo prima del voto finale sul dl sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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