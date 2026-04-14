Verso il 25 aprile | il fazzoletto dell' Anpi donato alla Provincia di Parma
A poche settimane dal 25 aprile, l’Anpi provinciale di Parma ha consegnato alla Provincia di Parma un fazzoletto partigiano. Questo simbolo verrà esposto durante le cerimonie ufficiali e sfilerà insieme alle bandiere delle brigate partigiane, portate da studenti e studentesse. Le bandiere sono quelle che attraversarono la città il giorno della Liberazione, il 9 maggio.
L’Anpi provinciale di Parma ha donato il fazzoletto partigiano alla Provincia di Parma.Un simbolo che sfilerà insieme alle storiche bandiere delle brigate partigiane, sorrette da studenti e studentesse (si tratta delle bandiere che attraversarono la città il giorno della Liberazione, il 9 maggio.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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