Paura per una dottoressa dell' ospedale di Rimini minacciata e aggredita da un paziente | l' intervento

Una dottoressa dell’ospedale di Rimini è stata minacciata e aggredita da un paziente durante un colloquio terapeutico. A seguito dell’episodio, un giovane è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra il personale sanitario, che ha richiesto maggiori misure di sicurezza all’interno delle strutture. L’uomo coinvolto è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto.

Un arresto per lesioni personali a danno di una dottoressa, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso il Pronto Soccorso di Rimini. L’episodio si è verificato nella serata di ieri quando un giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dopo aver aggredito un’operatrice sanitaria durante un colloquio per l’avvio di un percorso terapeutico. Dottoressa aggredita a Rimini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è reso necessario a seguito di una segnalazione di aggressione ai danni di personale sanitario presso il Pronto Soccorso di Rimini.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura per una dottoressa dell'ospedale di Rimini, minacciata e aggredita da un paziente: l'intervento Notizie correlate Paura per una donna a Livorno, minacciata di morte e aggredita dall'ex compagno: l'intervento della poliziaUn giovane di 23 anni di Livorno, accusato di atti persecutori e danneggiamenti nei confronti della ex compagna, è destinatario della misura cauteale... Dottoressa aggredita da paziente al pronto soccorso. "Picchiata con calci e pugni"Pugno e calcio contro la dirigente medica Ilaria Guida: sette giorni di prognosi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump attacca il Pontefice: Un debole. Papa Leone: Non mi fa paura; La pediatra Bertelli: Curare bene i bambini migliora la salute da adulti; Psicologia e Movimento: con la dottoressa Martina Festini Purlan. Ogni terzo venerdì alle 10.15. Audio; Avevo paura che Achille si suicidasse, il suo TSO il momento più brutto. Costacurta parla del figlio a One podcast. Paura per una dottoressa dell'ospedale di Rimini, minacciata e aggredita da un paziente: l'interventoUn giovane è stato arrestato a Rimini per lesioni personali dopo aver aggredito una dottoressa durante un colloquio terapeutico. virgilio.it Incidente sulla Telesina. Paura per il dott. Donato Pulcini: ferito alla testa ma lucidoTornava da Benevento. La sua auto una EMC azzurro Napoli con cambio automatico è andata completamente distrutta TEANO / ROCCAMONFINA / CAIANELLO / TELESE (El.Zan.) – La notizia ci è giunta poco fa, ma ... casertace.net VIDEO / Paura in centro a Treviso lo scorso mercoledì pomeriggio quando una Fiat 500 ha attraversato contromano via Palestro, area pedonale, proseguendo fino a via San Vito tra bar e negozi affollati. Scene riprese dai presenti e video subito virale. - facebook.com facebook Auto impazzita travolge due pedoni: mattina di paura a Roma x.com