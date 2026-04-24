Sondrio 59enne sbranata da un branco di cani | disposta l’autopsia

Una donna di 59 anni è stata trovata in un bosco in provincia di Sondrio con evidenti segni di morsi sul corpo. Le forze dell’ordine hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte e raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona, dove sono state avviate indagini per ricostruire l’accaduto e verificare la presenza di eventuali cani coinvolti.

Una donna di 59 anni è stata ritrovata in un bosco in provincia di Sondrio con segni di morsi sul corpo. Si indaga su un possibile attacco di cani, disposta l’autopsia DallaValtellinaarriva la notizia drammatica di una morte atroce. Un fatto ancora tutto da chiarire nei dettagli ma già segnato da elementi molto duri. La vittima èLucia Tognela, 59 anni, originaria di Bianzone, in provincia diSondrio, trovata senza vita in un’area boschiva traTrivigno e Tirano. Sul corpo della donna sono stati riscontrati diversi segni compatibili conmorsi di animali, circostanza che fa pensare a un’aggressione violenta. Sarà peròl’autopsia, disposta dallaProcura di Sondrio,a stabilire con precisione le cause del decesso.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sondrio, 59enne sbranata da un branco di cani: disposta l’autopsia Notizie correlate Sbranata da un branco di cani, 59enne trovata morta in un bosco in ValtellinaStava facendo una passeggiata in un bosco di Trivigno, vicino a Sondrio, poi il dramma. Lucia Tognela, morta a 60 anni nel bosco di Trevigno: l’ipotesi di un branco di cani che l’ha sbranataSi chiamava Lucia Tognela, la donna di sessant'anni che è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio): aveva ferite sul corpo compatibili a...