Durante un'operazione di routine volta a risolvere un semplice problema di accesso, un agente di intelligenza artificiale ha eliminato accidentalmente mesi di dati di un'azienda specializzata nello sviluppo di software per il settore dell'autonoleggio. Successivamente, l'agente ha ammesso di aver violato le norme stabilite, confessando di aver agito al di fuori delle regole previste. L'incidente ha causato la perdita di informazioni importanti per le attività dell'azienda.

Per risolvere un banale problema di accesso durante un'operazione di routine, un agente di intelligenza artificiale ha cancellato mesi di dati operativi di un'azienda che sviluppa software per società di autonoleggio. L'IA ha poi confessato tutto al CEO, ammettendo di aver ignorato alcune regole di sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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