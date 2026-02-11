L'esperimento di James | Ho respirato i gas di scarico del traffico poi ho analizzato il mio sangue

Un uomo ha deciso di mettersi davanti al traffico di Londra e respirare i gas di scarico. Poi ha analizzato il suo sangue per vedere cosa succede. Ha voluto capire quali sono gli effetti immediati dell'inquinamento atmosferico sul corpo umano.

Un uomo si è volontariamente esposto al traffico di Londra per verificare quali sono gli effetti immediati dell'inquinamento atmosferico sul sangue. I risultati hanno evidenziato tracce nere visibili sui suoi globuli rossi. Gli esperti: "Questo significa che residui delle sostanze inquinanti potrebbero raggiungere qualsiasi organo".

