Il Faceboarding di Milano Linate è illecito l'avvocato Perino | Tra le contestazioni mancata cifratura del database

Il sistema di riconoscimento facciale biometrico installato all'aeroporto di Milano Linate, noto come Faceboarding, è stato sospeso dal Garante della privacy. L'intervento segue le contestazioni riguardanti la mancata cifratura del database, tema evidenziato anche dall'avvocato che rappresenta le opposizioni. La decisione si è resa necessaria dopo che sono emerse problematiche legate alla tutela dei dati personali dei passeggeri coinvolti nel sistema.

All'aeroporto di Milano Linate il Garante della privacy ha sospeso il sistema di riconoscimento facciale biometrico, il Faceboarding. L'avvocato Lorenzo Perino ha spiegato a Fanpage.it quali sono le contestazioni che hanno portato a questa decisione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Illecito il trattamento dei dati biometrici del FaceBoarding di Linate”: la decisione del Garante della PrivacyMilano, 15 aprile 2026 – Prima “limitato”, ora dichiarato illecito (nella parte della gestione dei dati biometrici dei passeggeri). FaceBoarding a Linate, per il Garante della privacy "illecito trattamento dei dati"Il Garante della privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri all'aeroporto di Milano Linate, effettuato tramite... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garante Privacy: il FaceBoarding di Milano Linate non rispetta il GDPR; FaceBoarding a Linate, per il Garante della privacy illecito trattamento dei dati; NEWSLETTER del 15 aprile 2026 - Prove d’esame e corsi a distanza, online...; Illecito il trattamento dei dati biometrici del FaceBoarding di Linate: la decisione del Garante della Privacy. Garante Privacy: il FaceBoarding di Milano Linate non rispetta il GDPRIllecito il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri dell’aeroporto di Milano Linate il sistema di riconoscimento FaceBoarding ... key4biz.it FaceBoarding a Linate, per il Garante della privacy illecito trattamento dei datiL'Autorità ha stabilito che i dati biometrici venissero conservati per un periodo troppo lungo. Inoltre, la società avrebbe acquisito, senza il loro consenso, le immagini del volto dei passeggeri che, ... milanotoday.it Garante: non conforme al GDPR “FaceBoarding” di Milano Linate https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/15/garante-non-conforme-al-gdpr-faceboarding-di-milano-linate/ #ilmetropolitano facebook @GPDP_IT: "Sistema FaceBoarding" | Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. (Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa) | @MiAirports | dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimento 11-09-2025 [10167745] garanteprivacy.it/home/doc x.com