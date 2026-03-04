Boga Juve il riscatto è fissato a 4 milioni e mezzo di euro Cosa filtra sul suo futuro in vista dell’estate

Il riscatto di Boga da parte della Juventus è stato stabilito a 4 milioni e mezzo di euro. La società ha raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore ivoriano, che potrebbe definire il suo futuro in vista della prossima estate. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo alla firma o a eventuali dettagli contrattuali. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di sviluppi concreti.

Boga Juve, il riscatto del calciatore ivoriano è fissato a soli 4 milioni e mezzo di euro. Cosa filtra sul suo futuro in vista del mercato estivo. La Juve ha delineato la propria rotta strategica per il futuro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il disegno di Luciano Spalletti si fonda stabilmente sul modulo 4-2-3-1. L’obiettivo della società bianconera è ambizioso: coprire ogni posizione con due titolari di pari livello per garantire una competitività costante in tutte le competizioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE Questa filosofia ha già guidato le operazioni del mercato invernale, portando a Torino Emil Holm e Jérémie Boga. Proprio l’ex giocatore dell’Atalanta rappresenta un’occasione di mercato irrinunciabile, essendo riscattabile per soli 4,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

