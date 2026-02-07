Gatti Juventus una rivale fa sul serio in vista dell’estate per il difensore bianconero Cosa filtra dalla Continassa

La Juventus si prepara a una sfida di mercato con una rivale che punta deciso al difensore Gatti. La società bianconera si muove per blindarlo, ma dall’altra parte ci sono già segnali di interesse concreto. Nei prossimi mesi si aspetta una vera battaglia per assicurarsi le sue prestazioni.

Gatti Juventus, una rivale bianconera pensa al difensore in vista del calciomercato estivo. Vediamo insieme le ultime news dalla Continassa. La Juve ha blindato i propri pezzi pregiati durante l’ultima sessione di mercato, respingendo con decisione gli assalti delle dirette concorrenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan ha effettuato un tentativo concreto per Federico Gatti attraverso una telefonata partita direttamente da Milano. La richiesta di prestito con diritto di riscatto è stata però rispedita al mittente dai dirigenti bianconeri, che considerano il centrale un punto fermo per Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

