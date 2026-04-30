In un’intervista esclusiva, l’agente di Mario Gila ha commentato il ruolo del Milan nel panorama calcistico, definendola una squadra di grande rilievo. Ha inoltre sottolineato l’importanza di rispettare la Lazio, senza entrare in giudizi o valutazioni personali. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale del calciatore e sui prossimi passi relativi al suo percorso professionale.

Nonostante la stagione non sia ancora finita, mancano comunque 4 partite al termine, Mario Gila è diventato uno dei nomi più discussi in ottica mercato. Il difensore spagnolo della Lazio, club con cui è legato fino al giugno del 2027, è finito nel mirino di diverse big italiane, tra cui il Milan di Massimiliano Allegri, con l'allenatore rossonero che lo stima molto. Intervistato in esclusiva dai microfoni di PianetaMilan.it, il procuratore Alejandro Camano ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. Le sue parole: “Mario ha un altro anno di contratto con la Lazio. Posso dire che, rispettando il lavoro di tutti, non esiste nulla di quanto ho letto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Agente Gila: “Il Milan è una squadra importantissima. Devo però rispettare la Lazio”

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L'AGENTE di GILA sul FUTURO del suo assistito! #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Gila #Camano #calciomercato #intervista - facebook.com facebook

@86_longo a @MilanVibesIT: “Al Milan piacerebbe tantissimo #Palestra, hanno parlato con l’agente ma l’Atalanta vorrebbe portarlo a casa e non lo vende per meno di 40 milioni di euro. Se non ci saranno intoppi #Gila sarà il primo acquisto del Milan per l x.com