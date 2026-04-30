Agenda 2030 | solo il 18% degli obiettivi raggiunti l’Italia è in ritardo
Secondo i dati più recenti, in Italia solo il 18% degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 sono stati raggiunti. Inoltre, il 29% dei target quantitativi è considerato ancora raggiungibile, mentre il resto rimane in fase di ritardo. Il modello di consumo nel paese richiede tre pianeti Terra per sostenere le attuali abitudini di consumo. Questi numeri mostrano una situazione di avanzamento limitato rispetto agli impegni presi a livello internazionale.
? Cosa sapere Solo il 29% dei target quantitativi dell'Agenda 2030 risulta raggiungibile in Italia.. Il modello di consumo italiano richiede tre pianeti Terra entro il 3 maggio.. Mancano meno di quattro anni al termine dell’Agenda 2030 e i dati globali indicano che solo il 18% degli obiettivi di sviluppo sostenibile sarà raggiunto entro la scadenza prefissata, secondo le analisi presentate da Viganò presso l’Università degli Studi di Urbino ’Carlo Bo’. La situazione riguardante il programma d’azione globale per lo sviluppo sostenibile mostra un quadro di profonda criticità. I rilievi forniti dal Rapporto dell’Onu evidenziano come, a fronte...🔗 Leggi su Ameve.eu
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