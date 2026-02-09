Perché l’11 febbraio si celebra la Giornata delle donne nella scienza | gli obiettivi dell’Agenda 2030 e il ruolo fondamentale dell’istruzione

L’11 febbraio si celebra la Giornata delle donne nella scienza, un’occasione per ricordare l’importanza di promuovere il ruolo femminile in questo settore. L’obiettivo è spingere le istituzioni e le scuole a garantire alle donne un accesso più facile e senza barriere alla ricerca e alla formazione scientifica. La giornata, istituita nel 2015 dall’ONU, serve anche a sensibilizzare su quanto l’istruzione possa fare la differenza nel colmare il divario di genere in ambito scientifico.

Istituita nel 2015 dall'Assemblea Generale ONU, la Giornata dell'11 febbraio mira a garantire alle donne pieno accesso alla scienza. La risoluzione evidenzia l'esclusione economica femminile e invita le scuole a rimuovere barriere culturali attraverso programmi educativi specifici. L'inclusione è vitale per l'Agenda 2030.

