Sprint Pnrr l?Italia vede la nona rata Foti | Impegni e obiettivi tutti raggiunti

L’Italia ha ottenuto l’approvazione per la nona rata del PNRR, un passo importante nel piano di rilancio. Da Bruxelles arrivano segnali positivi sulla richiesta di pagamento di 12,8 miliardi. Il governo si dice soddisfatto: Foti afferma che tutti gli impegni e obiettivi sono stati raggiunti, e ora si punta a chiudere l’ultimo miglio senza intoppi.

L’ultimo miglio del Pnrr è partito bene. Nel senso che da Bruxelles arrivano segnali positivi sull’esame della richiesta di pagamento della nona e penultima rata (12,8 miliardi) avanzata alla fine dello scorso anno dal Governo. È il ministro Tommaso Foti ieri, durate il question time al Senato, a rivelare che si è appena conclusa la missione a Roma della task force Ue incaricata di verificare la rispondenza tra gli impegni indicati nella tranche (dai progetti alle riforme) e la loro effettiva realizzazione e non sono emersi ostacoli o dubbi sulla conclusione dell’iter. «Gli impegni e gli obiettivi della nona rata sono stati tutti raggiunti», sottolinea Foti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

