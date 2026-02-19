La Commissione Europea ha imposto a Google di modificare il modo in cui presenta le informazioni delle sue intelligenze artificiali. Fino a ora, l’IA di Google non mostrava chiaramente le fonti, nascondendo dettagli importanti agli utenti. Per rispondere alle nuove regole, l’azienda ha deciso di introdurre un avviso che compare quando si passa il mouse sulle fonti citate, in modo più trasparente. Robby Stein, vicepresidente di Google Search, ha annunciato questa novità, che riguarda le sezioni AI Overview e AI Mode. La modifica mira a migliorare la chiarezza delle informazioni fornite.

Robby Stein, vicepresidente di Google Search, ha comunicato che le fonti citate nelle AI Overview e su AI Mode mostreranno ora un pop-up al passaggio del mouse su desktop. Questo box conterrà una lista di link, descrizioni degli articoli e immagini di accompagnamento. Su mobile e desktop compariranno anche icone dei link più descrittive e prominenti. L’obiettivo dichiarato è rendere l’esperienza più coinvolgente e facilitare l’accesso ai contenuti del web. Ma dietro questa mossa apparentemente tecnica si nasconde una questione molto più profonda, che tocca il futuro stesso di internet come lo conosciamo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’IA di Google nascondeva informazioni agli utenti: la Commissione Europea li ha costretti a cambiare

