La commissaria di Agcom Elisa Giomi ha dichiarato che le autorità non devono tutelare i profitti dell'industria della stampa. La sua posizione si riferisce alla segnalazione inviata all'Europa, riguardante le tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate da Google. Giomi ha espresso chiaramente che l'obiettivo non è proteggere gli interessi economici di specifiche aziende, ma garantire un equilibrio nelle normative sulle nuove tecnologie.

? Cosa sapere La commissaria Agcom Elisa Giomi contesta la segnalazione all'Europa contro le tecnologie AI di Google.. La critica punta a evitare che la tutela dei profitti editoriali sostituisca il pluralismo informativo.. La commissaria Agcom Elisa Giomi ha contestato duramente la decisione del Consiglio dell’Autorità di segnalare alla Commissione europea le potenziali interferenze tra l’intelligenza artificiale e i quotidiani, accusando l’organismo di voler tutelare i profitti della stampa anziché il pluralismo informativo. Il cuore della controversia risiede nella recente mossa con cui è stata inoltrata una segnalazione a Bruxelles riguardo ai rischi che le tecnologie AI Overview e AI Mode di Google potrebbero determinare per il giornalismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agcom, Giomi: “Non dobbiamo tutelare i profitti della stampa

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