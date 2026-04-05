Bazzani, ex calciatore e opinionista, ha commentato il recente momento di Alessandro Bastoni dopo l’eliminazione dell’Italia. Nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di tutelare il patrimonio calcistico italiano e ha avvertito di non commettere gli stessi errori del passato. La sua analisi si concentra sulla necessità di preservare il valore dei giocatori e delle risorse nazionali nel contesto sportivo.

di Alberto Petrosilli Bazzani, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato il momento di Alessandro Bastoni dopo l’eliminazione dell’Italia. A pochi istanti dal calcio d’inizio di Inter-Roma, anche dagli studi di DAZN arriva un forte segnale di protezione nei confronti di Alessandro Bastoni. Mentre i nerazzurri di Cristian Chivu scendono in campo a San Siro per difendere i propri 69 punti, l’ex attaccante Fabio Bazzani ha analizzato il momento del difensore azzurro, ricollegandosi alle dure parole del presidente Marotta. PAROLE – « Sottoscrivo le parole di Marotta e faccio una riflessione: Bastoni è un grande giocatore del nostro campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bazzani difende Bastoni: «Patrimonio italiano da tutelare. Non dobbiamo ripetere questo errore del passato»

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Joao Mario Juve, Italiano difende il portoghese dopo l’errore in Europa League: «Da quando è arrivato mi ha dimostrato…»di Redazione JuventusNews24Joao Mario Juve, Italiano analizza il pareggio europeo e protegge l’esterno in prestito dai bianconeri dopo il suo errore.