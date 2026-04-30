In Africa orientale, la Tanzania ha annunciato un progetto per creare un polo di raffinazione a Tanga, collegato all'oleodotto EACOP proveniente dall'Uganda. L'iniziativa mira a rafforzare l'autonomia energetica della regione, coinvolgendo infrastrutture che facilitano il trasporto e la lavorazione del petrolio. La proposta fa parte di una strategia più ampia per sviluppare il settore energetico e ridurre la dipendenza dalle importazioni esterne.

? Cosa sapere La Tanzania propone un polo di raffinazione a Tanga collegato all'oleodotto EACOP dall'Uganda.. Il piano mira a servire Sud Sudan e Congo riducendo la dipendenza dai mercati mediorientali.. La proposta di un polo di raffinazione a Tanga, in Tanzania, mette alla prova la tenuta politica dell’Africa orientale mentre il presidente kenyota Ruto spinge per una soluzione regionale capace di servire anche Sud Sudan e Congo orientale. L’iniziativa punta a trasformare l’attuale corridoio logistico in una piattaforma industriale integrata, rompendo il ciclo che vede la regione esportare greggio per poi riacquistare carburanti raffinati dai mercati mediorientali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Africa orientale: il piano di Tanga per l’indipendenza energetica

Notizie correlate

La raffineria di Tanga potrebbe migliorare l’Africa orientale ma pesano le rivalità tra governiLa proposta di una raffineria regionale a Tanga, in Tanzania, sostenuta da Uganda, Kenya, e dall’offerta industriale di Aliko Dangote è un test di...

Addio ai fossili: il piano di 60 governi per l’indipendenza energetica? Cosa sapere Sessanta governi si riuniscono a Santa Marta dal 24 al 29 aprile 2026.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Kenya. Accordo strategico con l’Italia per l’Africa: Roma testa il Piano Mattei; Italia-Kenya, il laboratorio africano del Piano Mattei; Piattaforma negoziale La raffineria di Tanga potrebbe migliorare l’Africa orientale ma pesano le rivalità tra governi; Dichiarazioni alla stampa con il Presidente del Kenya Ruto, l'intervento del Presidente Meloni.

Il piano per lavorare il petrolio direttamente in Tanzania invece di esportarlo e riacquistarlo raffinato a costi più alti coinvolge più paesi, ma resta fermo perché mancano ...Il piano per lavorare il petrolio direttamente in Tanzania invece di esportarlo e riacquistarlo raffinato a costi più alti coinvolge più paesi, ma resta fermo perché mancano accordi su gestione e dist ... linkiesta.it

Meloni Il Piano Mattei è una realtà operativa, Italia ponte tra Ue e AfricaROMA (ITALPRESS) – Oggi il Piano Mattei non è più un’idea, ma è una realtà operativa che sta producendo risultati concreti. Voglio ricordare tre numeri su tutti: il coinvolgimento diretto di ormai 14 ... iltempo.it

In Africa orientale, il continente si sta dividendo: un nuovo oceano potrebbe nascere tra Etiopia e Kenya a causa del movimento delle placche tettoniche. https://tech.everyeye.it/notizie/oceano-nascendo-africa-continente-spezzando-874701.htmlutm_mediu - facebook.com facebook