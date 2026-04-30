Afragola | centauro senza casco minaccia comandante Piricelli in un tentativo di investimento

Afragola, un centauro senza casco ha minacciato il comandante Piricelli durante un tentativo di investimento. Nel frattempo, sono in corso controlli sulla sicurezza stradale presso l’Istituto Pertini della stessa città. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione, mentre le autorità procedono con le verifiche di routine sulla sicurezza delle strade. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La polizia locale di Afragola è da sempre impegnata nel garantire la sicurezza degli studenti nelle vicinanze degli istituti scolastici. Recentemente, il comandante colonnello Antonio Piricelli ha intensificato i controlli esterni all’Istituto scolastico Pertini, situato in Via Lombardia, per assicurare un accesso sicuro per gli alunni durante le ore di ingresso. La decisione di aumentare la presenza delle forze dell’ordine è stata dettata dall’alto numero di studenti frequentanti e dal traffico sostenuto di veicoli nelle ore di punta.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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