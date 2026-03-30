Linea 10 della Metro ad Afragola in 20 minuti Webuild investimento di 600 mln firmato il contratto

È stato firmato oggi il contratto tra l’ente responsabile e la società appaltante per la progettazione e la costruzione della linea 10 della metropolitana ad Afragola. L’investimento totale previsto è di 600 milioni di euro. La nuova linea permetterà di raggiungere la stazione di Afragola in circa 20 minuti. La firma segna l’inizio ufficiale delle fasi di realizzazione dell’opera.

È stato firmato oggi il contratto per l’avvio della progettazione e la successiva realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli, del valore di circa €660 milioni, i cui lavori sono stati aggiudicati a dicembre scorso al consorzio guidato da Webuild. L’opera, parte di un investimento più ampio di oltre 3,1 miliardi, rappresenta una delle infrastrutture più strategiche per la mobilità sostenibile del Mezzogiorno. Alla cerimonia di firma erano presenti il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, il presidente di Eav, Umberto De Gregorio e l’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Linea 10 della metro, al via il primo tratto della Napoli-Afragola: firmato il contrattoVia libera alla realizzazione del primo tratto della futura Metro Linea 10 Napoli–Afragola, destinata a cambiare in modo significativo la mobilità... Leggi anche: Webuild firma contratto per nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli