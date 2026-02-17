Momenti di paura a Reggio Calabria sindacalista della Uil Trasporti sfugge a un tentativo di investimento

A Reggio Calabria, Maurizio Fumante, sindacalista della Uil Trasporti, è stato quasi investito da un'auto durante un intervento sul lungomare. L'incidente è avvenuto questa mattina, quando l'uomo ha cercato di attraversare la strada per parlare con alcuni lavoratori, e l'auto che passava a velocità sostenuta ha frenato in extremis per evitarlo.

Nuovo atto intimidatorio contro Fumante, il segretario generale della Uil Calabria, Rizzo: "Non possiamo più tollerare che l'impegno civile e la difesa dei diritti dei lavoratori mettano a rischio l'incolumità personale" "Protagonista dell'episodio è Maurizio Fumante, 50 anni, rappresentante sindacale impegnato nel settore dei trasporti. L'uomo è riuscito a evitare un'auto che avrebbe puntato verso di lui nei pressi della stazione centrale delle Ferrovie dello Stato Italiane. Subito dopo il veicolo si è allontanato a forte velocità, facendo perdere le proprie tracce". È quanto riferisce l'Agi.