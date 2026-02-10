Prezzi delle auto | ecco come i listini sono saliti fino 70%

Negli ultimi sei anni, il prezzo delle auto in Italia è salito in modo deciso. Alcuni modelli sono più cari del 70% rispetto a prima. Questa crescita colpisce sia le auto nuove che quelle usate, rendendo più difficile l’acquisto per molte famiglie. I concessionari confermano un aumento costante dei listini, che pesa sulle tasche di chi cerca di cambiare auto o di acquistarne una per la prima volta.

Il costo delle automobili in Italia ha subito un’impennata significativa negli ultimi sei anni, con aumenti che, a seconda dei modelli, possono raggiungere il 70%. Un’analisi dei listini di febbraio 2026 rispetto a quelli del 2020 rivela come fattori quali la crisi energetica, l’inflazione e l’introduzione di sistemi di sicurezza obbligatori abbiano contribuito a questa tendenza, sebbene il mercato delle auto elettriche mostri un’inversione di tendenza. La situazione attuale rappresenta una sfida per molti automobilisti italiani, con l’acquisto di un veicolo che richiede un investimento sempre maggiore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Prezzi Auto

Ultime notizie su Prezzi Auto

