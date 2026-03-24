Durante la puntata di questa sera, Stefano De Martino ha partecipato attivamente allo spettacolo, arrivando a ballare sul tavolo in modo spontaneo. La sua presenza ha coinvolto il pubblico a casa, mentre conduceva la trasmissione televisiva dedicata ai giochi a premi. Nessun altro dettaglio su eventi futuri o commenti ufficiali è stato rilasciato in questa fase.

Stefano De Martino torna, ancora una volta, a tenere compagnia agli italiani per l’ora di cena, alla conduzione di Affari Tuoi. Il game show più seguito della tv propone una nuova puntata il cui protagonista è uno dei pacchisti che da più tempo attende di sfidare la sorte. Dopo ben 22 puntate d’attesa, il pacchista Luigi – detto Jack La Furia – regala grandi emozioni, e il merito è anche della mamma Mina. Nonché di uno scatenatissimo conduttore, che compie persino qualche acrobazia. Un vero cocco di mamma ad Affari Tuoi. Accaparra la simpatia di tutti il giovane Luigi, il 32enne che arriva da Irsinia, uno dei borghi più belli d’Italia – come da lui stesso sottolineato – in provincia di Matera, in Basilicata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato finisce a ballare sul tavolo

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Stefano De Martino e Herbert Ballerina tutorial nuovo balletto #perte

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