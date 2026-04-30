Durante una puntata di Affari Tuoi, Silvia ha vinto il premio chiamato Regione Fortunata. Dopo aver ricevuto la vittoria, ha dichiarato di aver fatto una promessa di avere un quarto figlio. La sua affermazione è stata riportata durante la trasmissione, senza ulteriori commenti o approfondimenti. La vincita ha attirato l’attenzione sul suo impegno personale e sulla promessa fatta durante il gioco.

Puntata emozionante, divertente e soprattutto vincente, quella del 30 aprile di Affari Tuoi. Il mese si è chiuso con un colpo di scena degno di un finale da romanzo. Una vittoria alla Regione Fortunata, conquistata da Silvia! Accanto a lei, la sorella minore, con cui il legame appare profondo e autentico. In gioco, però, non c’erano solo i premi: aleggiava una promessa, fatta tra Silvia e il marito, legata a un possibile quarto figlio. Ma a una condizione ben precisa. Silvia arriva da Roma ed è mamma di tre figli. Con il marito Mario ha stretto un patto speciale. Il quarto bambino sarebbe arrivato solo in caso di una vincita ad Affari Tuoi pari o superiore ai 50 mila euro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Silvia vince alla Regione Fortunata e ora dovrà mantenere la promessa del quarto figlio

Notizie correlate

Leggi anche: Affari Tuoi, la calabrese Simona vince alla Regione Fortunata grazie alla scelta del padre

Leggi anche: Affari Tuoi di stasera, Simona prima cade nella trappola del Dottore poi vince alla Regione Fortunata

Tutti gli aggiornamenti

Hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Silvia del Lazio perde 75mila e alla fine…Affari Tuoi stasera, quanto hanno vinto? Gioca Silvia del Lazio Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 30 aprile 2026? televisionando.it

Silvia ad Affari Tuoi apre tutti pacchi rossi, ma si salva alla Regione Fortunata: porta a casa 50mila euroSilvia ad Affari Tuoi apre solo pacchi rossi e le sue scelte la portano alla Regione Fortunata. Lì si salva e porta a casa 50mila euro. fanpage.it