Mercoledì 15 aprile, Darby Allin ha vinto per la prima volta in carriera una cintura da campione del mondo nell’ambito di un evento della AEW. La vittoria è stata ufficializzata durante la serata, segnando un traguardo importante per il wrestler. No altri dettagli o commenti sono stati rilasciati in merito alla competizione o alle modalità della conquista.

Mercoledì 15 aprile Darby Allin ha conquistato per la prima volta in carriera una cintura da campione del mondo. Lo ha fatto a 7 anni dal debutto in AEW, dopo esser stato definito e aver rappresentato fin qui uno dei quattro pilastri della compagnia, nella puntata di Dynamite andata in onda in diretta da Everett. Sugli spalti c’erano poco più di 3 mila spettatori che hanno accolto con piacere questo risultato inaspettato. Questo risultato ha messo fine ai tre mesi e mezzo di regno di MJF, per il quale è prevista una imminente assenza per girare una pellicola cinematografica, e ha fatto parlare parecchio il web. Soprattutto per le modalità e per la scelta di effettuarla nella settimana che ci ha portati al weekend di Wrestlemania.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - La vittoria del titolo AEW da parte di Darby Allin, spiegata

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