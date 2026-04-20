La vittoria del titolo AEW da parte di Darby Allin spiegata
Mercoledì 15 aprile, Darby Allin ha vinto per la prima volta in carriera una cintura da campione del mondo nell’ambito di un evento della AEW. La vittoria è stata ufficializzata durante la serata, segnando un traguardo importante per il wrestler. No altri dettagli o commenti sono stati rilasciati in merito alla competizione o alle modalità della conquista.
Mercoledì 15 aprile Darby Allin ha conquistato per la prima volta in carriera una cintura da campione del mondo. Lo ha fatto a 7 anni dal debutto in AEW, dopo esser stato definito e aver rappresentato fin qui uno dei quattro pilastri della compagnia, nella puntata di Dynamite andata in onda in diretta da Everett. Sugli spalti c’erano poco più di 3 mila spettatori che hanno accolto con piacere questo risultato inaspettato. Questo risultato ha messo fine ai tre mesi e mezzo di regno di MJF, per il quale è prevista una imminente assenza per girare una pellicola cinematografica, e ha fatto parlare parecchio il web. Soprattutto per le modalità e per la scelta di effettuarla nella settimana che ci ha portati al weekend di Wrestlemania.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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