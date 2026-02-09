A Orio al Serio oltre 6,2 milioni di contanti non dichiarati | il fiuto del cash dog incastra 530 passeggeri

A Orio al Serio, i finanzieri e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto un traffico di denaro contante non dichiarato per oltre 6,2 milioni di euro. Durante i controlli, il cane antidroga ha fiutato tra i passeggeri e ha portato all’arresto di 530 persone. La maggior parte del denaro era nascosta tra i bagagli e nelle tasche, in parte già pronta per essere portata all’estero illegalmente. Un giro molto esteso, che si muove tra i

Orio al Serio (Bergamo) – Nel corso del 2025 i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio e il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un traffico illecito di denaro contante per oltre 6,2 milioni di euro. Questo il risultato dei quotidiani controlli sul crescente numero dei passeggeri in transito presso lo scalo "Il Caravaggio". Ai sensi della normativa vigente, il passeggero in arrivo o in partenza dal territorio nazionale, che trasporta denaro di importo pari o superiore a 10.000 euro, ha l'obbligo di presentare una dichiarazione dettagliata sull'origine dei proventi, sul destinatario e sull'uso previsto Il cash dog .

