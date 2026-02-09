Trasporto illecito di denaro all' aeroporto di Orio al Serio vicino Bergamo sequestrati 6 milioni di euro

Da virgilio.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 6 milioni di euro all’aeroporto di Orio al Serio. Durante i controlli, hanno scoperto un traffico illecito di denaro che coinvolgeva più di 530 passeggeri. I controlli sono stati intensi e hanno portato al sequestro di circa 6,2 milioni di euro. La situazione ha portato anche a sanzioni per i viaggiatori trovati con somme non dichiarate.

Oltre 6,2 milioni di euro sequestrati e oltre 530 passeggeri sanzionati: questo il bilancio dei controlli effettuati presso l’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio. Un traffico illecito di denaro contante è stato individuato e bloccato dalle autorità, che hanno agito per contrastare frodi fiscali e riciclaggio di valuta. Le operazioni sono state condotte nel corso del 2025 dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto del cash dog “Yakisoba”. Controlli serrati allo scalo di Orio al Serio L’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio (Bergamo) è stato teatro di una vasta operazione di controllo sui passeggeri in transito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

trasporto illecito di denaro all aeroporto di orio al serio vicino bergamo sequestrati 6 milioni di euro

© Virgilio.it - Trasporto illecito di denaro all'aeroporto di Orio al Serio vicino Bergamo, sequestrati 6 milioni di euro

Approfondimenti su Orio al Serio

Aeroporto di Orio al Serio, inaugurato il nuovo terminal delle partenze da 55 milioni di euro

Controlli all'aeroporto di Capodichino: scovato denaro illecito per 5 milioni di euro nell'ultimo anno

Nel corso dell'ultimo anno, le autorità presso l'aeroporto di Capodichino hanno individuato 5 milioni di euro di denaro illecito.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Orio al Serio

Argomenti discussi: Sostituzione misura cautelare: la gravità del reato; Traffico illecito di rifiuti: il WWF annuncia la costituzione di parte civile; San Marino, Guardia di Rocca: dieci arresti, sequestri di contante e truffe hi-tech nel bilancio 2025.

trasporto illecito di denaroTraffico illecito denaro a Orio al Serio, intercettati oltre 6 mln nel 2025BERGAMO (ITALPRESS) - Nell'ambito dei quotidiani controlli sul crescente numero dei passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale ... stream24.ilsole24ore.com

Possesso di molto denaro: quando è ricettazione?1. La questione: vizio di motivazione in ordine alla prova della provenienza delittuosa del denaro oggetto della presunta ricettazione La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza pronunziata ... diritto.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.