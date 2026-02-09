Trasporto illecito di denaro all' aeroporto di Orio al Serio vicino Bergamo sequestrati 6 milioni di euro

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 6 milioni di euro all’aeroporto di Orio al Serio. Durante i controlli, hanno scoperto un traffico illecito di denaro che coinvolgeva più di 530 passeggeri. I controlli sono stati intensi e hanno portato al sequestro di circa 6,2 milioni di euro. La situazione ha portato anche a sanzioni per i viaggiatori trovati con somme non dichiarate.

Oltre 6,2 milioni di euro sequestrati e oltre 530 passeggeri sanzionati: questo il bilancio dei controlli effettuati presso l'aeroporto "Il Caravaggio" di Orio al Serio. Un traffico illecito di denaro contante è stato individuato e bloccato dalle autorità, che hanno agito per contrastare frodi fiscali e riciclaggio di valuta. Le operazioni sono state condotte nel corso del 2025 dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto del cash dog "Yakisoba". Controlli serrati allo scalo di Orio al Serio L'aeroporto "Il Caravaggio" di Orio al Serio (Bergamo) è stato teatro di una vasta operazione di controllo sui passeggeri in transito.

