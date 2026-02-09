Prestazioni sanitarie e liste d' attesa i dati del 2025 | Inappropriato il 70% delle prescrizioni classificate urgenti

Nel 2025 le Asl abruzzesi hanno erogato oltre 1,6 milioni di prestazioni sanitarie, un aumento del 27% rispetto alla popolazione residente. Tuttavia, i dati evidenziano che il 70% delle prescrizioni classificate come urgenti sono risultate inappropriati. Un numero che solleva dubbi sulla reale esigenza di alcune prestazioni e sulla gestione delle liste d’attesa.

I dati emersi dall’ultimo rapporto sulle liste d’attesa trasmesso dal Ruas, il responsabile unico dell’assistenza sanitaria al dipartimento Sanità Sono state in totale 1 milione 615mila le prestazioni sanitarie erogate dalle Asl abruzzesi nel corso del 2025: in termini assoluti, il 27% in più della popolazione residente in regione. In media, dunque, ogni abruzzese ha usufruito dei servizi del sistema sanitario per 1,27 volte in un anno. Sono i dati diffusi dalla Regione Abruzzo, secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto sulle liste d’attesa trasmesso dal Ruas, il responsabile unico dell’assistenza sanitaria al dipartimento Sanità.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Una nuova piattaforma per le liste di attesa delle prestazioni sanitarie sarà resa accessibile ai cittadini, come richiesto dall’interrogazione di Tommaso Fiazza (Lega) in Aula.

Il Presidente Decaro ha concordato con gli Uffici regionali un piano straordinario per ridurre le liste d’attesa in sanità.

