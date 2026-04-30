Adotta il figlio dell' ex convivente dopo che si sono lasciati | Cresciuto come figlio proprio

Un uomo che aveva vissuto per circa dieci anni con la propria ex compagna ha ottenuto l'autorizzazione a adottare il figlio della donna stessa, con cui aveva mantenuto un rapporto stabile. La sentenza del Tribunale per i minorenni ha riconosciuto l’atto di amore e di tutela nei confronti del minore, definendo il suo rapporto come quello di un figlio proprio. Si tratta di una decisione destinata a fare giurisprudenza nel campo delle adozioni.

Una sentenza che certifica un atto di amore e che è destinata a fare giurisprudenza. I giudici del Tribunale per i minorenni hanno accolto la richiesta di un uomo di adottare il figlio della sua ex compagna, con cui aveva vissuto per circa dieci anni, sancendo di fatto la possibilità di tutelare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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