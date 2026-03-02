Roberta Morise e Bartolini si sono lasciati l'indiscrezione a pochi mesi dalla nascita del secondo figlio

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono separati, secondo quanto si apprende, a pochi mesi dalla nascita del loro secondo figlio. La notizia è stata diffusa recentemente e riguarda la fine della loro relazione, che durava da diversi anni. La coppia avrebbe deciso di prendere strade diverse senza ulteriori dettagli sui motivi della rottura.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sarebbero lasciati a soli quattro mesi dalla nascita del loro secondo figlio. Matrimonio al capolinea e legali già al lavoro? Tutte le indiscrezioni sulla rottura tra la showgirl e lo chef stellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberta Morise, matrimonio finito: rottura lampo dopo il parto del secondo figlioLa conduttrice Roberta Morise e lo chef stellato Enrico Bartolini si sono lasciati : lo scoop del magazine Chi ... gossipetv.com

Roberta Morise e chef Enrico Bartolini genitori bis, è nato Geremia. Il cambio del nome e la dedica del papà: «La sua vita è un dono»Una foto in bianco e nero - di una manina che si aggrappa ad altre due mani - e poche ma dolcissime parole. Così Roberta Morise e Enrico Bartolini hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, ... corriereadriatico.it