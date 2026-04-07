Raffaella Fico e Armando Izzo hanno terminato la loro relazione. La coppia ha attraversato momenti difficili legati alla scomparsa del figlio e recentemente si sono separati. Dopo aver vissuto momenti di felicità, si sono trovati a dover affrontare una crisi che ha portato alla rottura. Ora, Izzo è tornato a vivere con la moglie, segnando un cambiamento netto nella loro situazione personale.

Quando una storia sembra destinata a durare, basta un attimo perché tutto cambi direzione. Tra momenti di grande felicità e improvvisi colpi durissimi, la relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo avrebbe subito una brusca battuta d’arresto. A raccontare i retroscena è stato Gabriele Parpiglia, secondo cui la loro storia sarebbe arrivata al capolinea dopo mesi particolarmente difficili, tra dolore personale e tensioni mai del tutto risolte. Raffaella Fico e la drammatica scomparsa del figlio: il primo terremoto nella storia con Armando Izzo. Solo pochi mesi fa, ospite in televisione, Raffaella Fico parlava di un sentimento intenso, lasciando persino spazio all’idea di un futuro insieme. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio scomparso, ora il ritorno dalla moglie

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Raffaella Fico e Armando Izzo, brutte voci sulla coppia dopo la perdita del figlioUn dolore profondo, difficile anche solo da raccontare, ha colpito nel recente passato Raffaella Fico e Armando Izzo, protagonisti di una vicenda che...

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