Una recente sentenza ha consentito a un uomo di adottare il figlio della ex compagna, nonostante non fosse il padre biologico e senza essere più in una relazione con la madre. La decisione si basa sul principio del “preminente interesse del minore” e rappresenta un precedente che potrebbe influenzare future decisioni legali in situazioni simili. La questione ha attirato l’attenzione sulla possibilità di riconoscimenti adottivi anche in assenza di vincoli biologici o di una relazione attuale tra i genitori.

Una notizia riportata da Perugia Today riguarda la sentenza con cui un uomo ha potuto adottare il figlio della ex compagna, pur non essendo più in una relazione con quest’ultima; un atto d’amore che la legge ha riconosciuto e che è destinato a fare giurisprudenza per i casi a venire. Sono stati i giudici del Tribunale per i minorenni della città umbra ad accogliere la richiesta del protagonista di questa vicenda, che dopo una storia di dieci anni con la madre del bambino ha potuto legalmente adottarlo per avere la possibilità di tutelare e mantenere un rapporto affettivo profondo con lui, nonostante la fine della relazione di coppia. News Chi è l'uomo che Raffaella Carrà avrebbe adottato come figlio La grande artista, scomparsa nel 2021, lo avrebbe adottato e ora lui sarebbe l'unico erede legittimo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Adotta il figlio della ex pur non essendo il padre biologico. “Preminente interesse del minore”

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