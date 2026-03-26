Mercato Inter Oaktree vuole ringiovanire la rosa nerazzurra | ma attenzione al colpo mediatico Tutti i dettagli

Oaktree, il fondo che controlla la società sportiva, sta lavorando per rinnovare la rosa della squadra di calcio. Nelle prossime settimane, si prevede un intervento in sede di mercato per inserire giocatori più giovani. Si parla di un possibile acquisto di grande impatto mediatico, che potrebbe attirare l’attenzione dei media e dei tifosi. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui nomi dei potenziali acquisti.

Inter News 24 Mercato Inter, l’obiettivo di Oaktree è quello di ringiovanire la rosa: ma in estate si punterà al colpo ad effetto. Ecco tutti i dettagli. Il prossimo mercato estivo dell’Inter si preannuncia come uno dei più intensi degli ultimi anni, segnando una netta rottura con le strategie del passato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la proprietà ha intenzione di avviare un profondo processo di rinnovamento che non riguarderà soltanto i calciatori con il contratto in scadenza, ma l’intero assetto della squadra. L’obiettivo primario di Oaktree è quello di ringiovanire l’organico, abbassando l’età media senza però intaccare la competitività del gruppo a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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