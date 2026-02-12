Presentati i progetti finali degli studenti universitari per il corso Land Sea in transiction di Silvi

Questa mattina, nella sala conferenze dell'hotel Hermitage a Silvi, sono stati presentati i progetti finali degli studenti di architettura dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara. Gli studenti hanno mostrato le loro idee sul tema “Land Sea in transition”, lavorando su come ripensare le aree tra terra e mare. La presentazione ha coinvolto docenti, professionisti e alcuni cittadini interessati. Ora, il passo successivo sarà valutare quale progetto potrà essere sviluppato ulteriormente per migliorare il territorio.

La presentazione nell'ambito del corso seguito dagli studenti universitari della facoltà di Architettura dell'università d'Annunzio è avvenuta nell'hotel Hermitage di Silvi Presentati nella sala conferenze dell'hotel Hermitage di Silvi i progetti finali degli studenti della facoltà di architettura dell'università d'Annunzio di Chieti - Pescara per il corso “Progettazione urbanistica land-sea in transition. Adaptation strategies for Silvi Adriatic City”, al quale hanno partecipato quattro studentesse rumene del programma Erasmus. I 16 gruppi di lavoro degli studenti hanno presentato le loro ricerche su Silvi tramite 48 tavole grafiche e modelli plastici.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Silvi HotelHermitage “Il semestre filtro a medicina è un fallimento, migliaia di studenti nel limbo”: la protesta degli universitari Il semestre filtro a medicina si rivela un fallimento, lasciando migliaia di studenti in una situazione di incertezza e disagio. Costa Crociere, con Sea & Land wonder platform l'evoluzione del viaggio esperienziale Costa Crociere presenta Sea & Land Wonder Platform, un’innovativa proposta per un viaggio esperienziale che unisce mare e terra. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Silvi HotelHermitage Argomenti discussi: Osservatorio legalità: presentati nuovi progetti; Priamar, 7 progetti per recuperare le aree adiacenti all’ex fortezza; Capitale della cultura. Forlì-Cesena al rush finale. De Pascale: Siamo forti; Il 3 Febbraio a Cagliari l’Evento Finale dello Spoke 2: Geoturismo, Biodiversità e Turismo delle Radici. Stardust, l’accademia dei nuovi creatorPresentati ieri i progetti finali dei creator ispirati a Milano-Cortina 2026, dopo due mesi di formazione dedicata. Alla giornata finale erano presenti tutti i docenti e il team Stardust, guidato da ... primaonline.it Presentati i progetti degli studenti Unirsm per Danilo DolciIl 27 giugno, a Trappeto (Palermo), sono stati presentati due progetti dedicati all'educatore e attivista della non violenza Danilo Dolci, realizzati da nove iscritti dell'Università degli Studi della ... ansa.it Ambienti più sicuri, imprese più forti! Confcommercio Savona firma una nuova convenzione con ST&A & Sea Land S.r.l. per offrire agli associati: servizi ambientali professionali piani di intervento su misura condizioni economiche dedicate Dalla san - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.