Questa sera il red carpet dei BAFTA si illumina di più grazie ad Armani Beauty. L’azienda di cosmetici diventa partner ufficiale dei premi britannici, portando la sua bellezza sul palco più famoso di Londra. È un passo importante per il marchio, che così rafforza la sua presenza nel mondo del cinema e dello spettacolo.

Quest’anno i BAFTA brillano un po’ di più. Armani Beauty è stato nominato official beauty partner dei BAFTA TV e Film Awards nel Regno Unito, segnando un passaggio naturale (ma super strategico) dal cinema internazionale al red carpet più osservato di Londra. Il brand curerà beauty look e servizi make-up per una lunga lista di appuntamenti chiave: EE BAFTA Film Awards, BAFTA Television Awards con P&O Cruises, BAFTA Scotland Awards e BAFTA Cymru Awards. In pratica: Armani sarà ovunque ci sia una telecamera, un flash e un beauty moment memorabile. Armani Beauty x BAFTA: è ufficiale si parte dal film awards (e dal red carpet). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Armani Beauty conquista i BAFTA: il red carpet britannico entra ufficialmente nella sua glow era

