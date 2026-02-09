La Carta docente si trasforma diventerà Carta dei servizi e le scuole forniranno PC tablet libri e corsi di formazione

La Carta docente cambia volto: dal prossimo anno scolastico si trasformerà in “Carta dei servizi”. Le scuole potranno fornire PC, tablet, libri e corsi di formazione, non solo un bonus economico. La cifra annuale varierà in base a quanti beneficiari ci sono, ma anche la forma del bonus cambierà. La novità entrerà in vigore nel 202526.

Carta docente: come cambierà? A parte l'oscillazione dell'importo, dal 202526 definito annualmente sulla base della platea dei beneficiari, ad essere modificata sarà anche la natura e la struttura del bonus. Si comincia quest'anno, si proseguirà negli anni successivi, anche tramite contrattazione con i sindacati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

