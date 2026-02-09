La Carta docente si trasforma diventerà Carta dei servizi e le scuole forniranno PC tablet libri e corsi di formazione

La Carta docente cambia volto: dal prossimo anno scolastico si trasformerà in “Carta dei servizi”. Le scuole potranno fornire PC, tablet, libri e corsi di formazione, non solo un bonus economico. La cifra annuale varierà in base a quanti beneficiari ci sono, ma anche la forma del bonus cambierà. La novità entrerà in vigore nel 202526.

Carta docente: come cambierà? A parte l'oscillazione dell'importo, dal 202526 definito annualmente sulla base della platea dei beneficiari, ad essere modificata sarà anche la natura e la struttura del bonus. Si comincia quest'anno, si proseguirà negli anni successivi, anche tramite contrattazione con i sindacati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Carta Docente

Il governo sta preparando un decreto che prevede un aumento di 400 euro per la Carta docente.

Il governo sta per approvare un nuovo decreto sulla Carta docente.

Ultime notizie su Carta Docente

Argomenti discussi: Carta docente: 400 euro l'importo e 270 milioni alle scuole per fornire PC, tablet in comodato d'uso. Decreto in arrivo; Carta Docente 2026 sbloccata: data, importo e novità; Carta del docente: ancora nessuna notizia. Riduzione dell’importo a 375 euro?; Carta del docente 2025/2026, domande e risposte su novità e acquisti consentiti.

